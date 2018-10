in foto: Foto di repertorio

Dalla pasta al pecorino e al guanciale. I prodotti di Amatrice e Accumoli saranno in vendita a Roma, grazie a una rete solidale che mette in contatto le aziende agricole e agroalimentari del territorio con i ristoratori del Municipio XII, nei quartieri di Monteverde e della Pisana.

Una nuova iniziativa per sostenere Accumoli ed Amatrice, due dei comuni più colpiti dai terremoti avvenuti tra l'agosto del 2016 ed il gennaio 2017, costati la vita ad oltre trecento persone.

Questa l'iniziativa organizzata per domenica, dalle 10 alle 17, nel cortile degli angeli dell'Istituto ‘Via Silvestri 301', si inserisce nella ‘Rete Roma XII per Accumoli e Amatrice', creata insieme al sostegno del Municipio e della Regione Lazio proprio per creare nuove opportunità per le imprese colpite dal terremoto del 2016, attraverso eventi in luoghi pubblici e privati che possano promuovere i prodotti amatriciani e permettere ai ristoratori associati di offrire ai clienti piatti tradizionali preparati con i prodotti delle aziende della Rete. Prossimi appuntamenti, il 17 e 18 novembre in piazza dei Quattro Venti e il 2 dicembre al Bistrot Bio di via del Casaletto 400.