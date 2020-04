in foto: Foto di repertorio

I parchi di Roma non riapriranno tutti insieme, ma l'amministrazione capitolina sta studiando un elenco di una ventina di ville pubbliche che potrebbero tornare ad essere aperte al pubblico già lunedì 4 maggio, inizio della cosiddetta ‘fase 2'. Il provvedimento dovrebbe interessare in particolare Villa Borghese (che in realtà non è mai stata chiusa, visto che non ci sono recinsioni) e Villa Pamphili.

Le ville che potrebbero riaprire il 4 maggio

In teoria, almeno questa è l'intenzione del Campidoglio, dovrebbe riaprire almeno una villa per municipio e nello specifico questo dovrebbe essere l'elenco: villa Paganini, villa Torlonia, villa Sciarra,villa Bonelli, parco Schuster, villa Gordiani, villa Ada, giardini Carlo Felice. Saranno controllate grazie all'aiuto dei vigili urbani, ma anche attraverso l'utilizzo dei droni, che dal cielo sorveglieranno su eventuali assembramenti e pic nic non autorizzati. Tra l'altro, da domani, primo maggio, e fino a lunedì i controlli saranno intensificati perché in questo fine settimana le regole non cambieranno e gli accessi in parchi e ville sono severamente vietati. Come detto, le cose cambieranno a partire da lunedì 4, fermo restando che le uniche attività consentite all'interno delle aree verdi saranno passeggiate e attività motorie, sempre rispettando le distanze di sicurezza. Allo studio anche la possibilità di controllare le entrate e di aprirne solo alcune in modo da avere in tempo reale il numero di accessi all'interno delle ville e dei parchi. Da capire anche la questione degli orari di apertura e di chiusura, che potrebbero essere ridotti.