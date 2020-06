in foto: Nuovo Sacher

Riaprirà sabato 27 giugno l'Arena del Nuovo Sacher, il cinema di Nanni Moretti in Largo Ascinghi a Roma, Trastevere. Si partirà con L'ufficiale e la spia di Roman Polaski, con Jean Dujardin e Louis Garrel (ore 21,30). La proiezione sarà in italiano, ma domenica sarà proiettata la versione originale. In caso di pioggia si terrà al chiuso.

Dal primo al 6 luglio si terrà sempre presso l'arena del Nuovo Sacher il festival del nuovo cinema francese "Rendez-Vous". Si tratterà, fanno sapere gli organizzatori", di "un'edizione speciale en plein air, in sicurezza e nel rispetto delle norme" anti coronavirus. L'iniziativa, a cura dell'ambasciata francese, è realizzata dall'Institut Francais Italia.

La programmazione dell'arena estiva del Nuovo Sacher

sabato 27 giugno ore 21,30

L’UFFICIALE E LA SPIA Roman Polanski 126’

versione italiana

domenica 28 giugno ore 21,30

L’UFFICIALE E LA SPIA v.o. sott.

lunedì 29 giugno ore 21,30

MEMORIE DI UN ASSASSINO Bong Joon-ho 129’

versione italiana

martedì 30 giugno ore 21,30

MEMORIE DI UN ASSASSINO v.o. sott.

mercoledì 1 luglio ore 21,30

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE v.o. sott. Arnaud Desplechin 119’

giovedì 2 luglio ore 21,30

SIBYL v.o. sott. Justine Triet 100’

venerdì 3 luglio ore 21,30

PAPICHA v.o. sott. Mounia Meddour 105’

sabato 4 luglio ore 21,30

PROXIMA v.o. sott. Alice Winocour 107’

domenica 5 luglio ore 21,30

NEVADA v.o.

lunedì 6 luglio ore 21,30

NOTRE DAME v.o. sott. Valérie Donzelli 90’

martedì 7 luglio ore 21,30

ALLA MIA PICCOLA SAMA Waad Al-Khateab 100’

versione italiana Edward Watts

mercoledì 8 luglio ore 21,30

ALLA MIA PICCOLA SAMA Waad Al-Khateab 100’

v.o. sott.

giovedì 9 luglio ore 21,30

LA VITA INVISIBILE DI

EURIDICE GUSMÃO versione italiana Karim Aïnouz 139’

venerdì 10 luglio ore 21,30

LA VITA INVISIBILE DI

EURIDICE GUSMÃO v.o. sott.

sabato 11 luglio ore 21,30

IL REGNO versione italiana Rodrigo Sorogoyen 122’

con A. de la Torre – M. López

domenica 12 luglio ore 21,30

IL REGNO v.o. sott. Rodrigo Sorogoyen 122’

lunedì 13 luglio ore 21,30

E POI C’È KATHERINE Nisha Ganatra 102’

versione italiana

martedì 14 luglio ore 21,30

E POI C’È KATHERINE v.o. sott.

mercoledì 15 luglio ore 21,30

BURNING versione italiana Chang-dong Lee 148’

giovedì 16 luglio ore 21,30

BURNING v.o. sott.

venerdì 17 luglio ore 21,30

CENA CON DELITTO versione italiana Rian Johnson 131’

sabato 18 luglio ore 21,30

CENA CON DELITTO v.o. sott.

domenica 19 luglio ore 21,30

SORRY WE MISSED YOU Ken Loach 100’

lunedì 20 luglio ore 21,30

SORRY WE MISSED YOU v.o. sott.

martedì 21 luglio ore 21,30

DIO È DONNA E SI CHIAMA

PETRUNYA versione italiana Teona Strugar Mitevska 100’

mercoledì 22 luglio ore 21,30

DIO È DONNA E SI CHIAMA

PETRUNYA

giovedì 23 luglio ore 21,30

IL MIO PROFILO MIGLIORE Safy Nebbou 101’

versione italiana

venerdì 24 luglio ore 21,30

IL MIO PROFILO MIGLIORE v.o. sott.

sabato 25 luglio ore 21,30

LA BELLE ÉPOQUE versione italiana Nicolas Bedos 110’

domenica 26 luglio ore 21,30

LA BELLE ÉPOQUE v.o. sott.

lunedì 27 luglio ore 21,30

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK Woody Allen 92’

versione italiana

martedì 28 luglio ore 21,30

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK Woody Allen 92’

v.o. sott.

mercoledì 29 luglio ore 21,30

LA RAGAZZA D’AUTUNNO Kantemir Balagov 120’

versione italiana

giovedì 30 luglio ore 21,30

LA RAGAZZA D’AUTUNNO v.o. sott.

venerdì 31 luglio ore 21,30

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE Gabriele Salvatores 97’

con C. Santamaria – V. Golino – D. Abatantuono