L'informatico ed esperto di bitcoin e blockchain Lorenzo Foti, è la nuova pedina piazzata in Campidoglio da Virginia Raggi direttamente nel suo staff. Un contratto da collaboratore esterno da 88.000 euro all'anno, il 42enne già consulente del parlamentare europeo del M5a Dario Tamburrano, ultimamente ha partecipato anche ad alcuni programmi del garante del MoVimento Beppe Grillo. Sul palco il comico gli passava la parola per spiegare in una breve lezione ai presenti proprio il funzionamento delle monete virtuali o dei sistemi peer to peer.

Proprio il filo diretto di Foti con Grillo, il cui peso forse è stato sopravvalutato da qualcuno, fa comunque discutere la nuova nomina. Perché i compiti del nuovo arrivato sono vaghi quanto "pesanti", stando alla delibera con cui ne viene stabilita l'assunzione a chiamata diretta. Per lui un ruolo da "finalizzatore dell’attività di indirizzo e controllo politico, mediante l’applicazione di conoscenze, attitudini, tecniche e strumenti di supporto all’analisi dei progetti al fine di verificare l’idoneità al conseguimento degli obiettivi".

Una sorta di controllore dell'attività politica, che l'informatico potrebbe svolgere in virtù delle "elevati doti di riservatezza" e "competenza", qualità che avrebbe entrambe grazie "all’esperienza maturata in precedenti incarichi professionali" e "e docenze per specifiche competenze esercitate nei diversi ambiti legati alla consulenza strategica e al supporto della progettazione di iniziative".

Con una semplice ricerca su Google sull'asso calato a Roma dal M5s non si scopre tantissimo, se non alcune pubblicazioni in ebook come: "Imparare a programmare", "Business Analitico: Come trovare soluzioni per il tuo business o inventarne uno nuovo", "Capire blockchain", "Colloquio di lavoro: Come avere successo in un colloquio di lavoro grazie a come sei tu e non a risposte imparate a memoria",