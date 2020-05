in foto: Foto di repertorio

Da venerdì 29 maggio 2020 potranno riaprire gli stabilimenti balneari e lacuali su tutte le spiagge del Lazio. Lo stesso giorno potranno aprire anche i parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark, i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea. Lo stabilisce un'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito a ‘Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali'. Nell'ordinanza sono elencate tutte le regole che i titolari degli stabilimenti dovranno rispettare per consentire una riapertura in sicurezza dei loro esercizi. Ogni ombrellone dovrà essere posizionato "in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone". Se il lettino non sarà posizionato sotto un ombrellone, la distanza da rispettare dovrà essere di almeno 1,5 metri. Consentiti gli sport individuali (racchettoni, nuoto, surf), ma non quelli di squadra.

Le regole per gli stabilimenti e per le spiagge libere