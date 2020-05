in foto: Bioparco di Roma

Da venerdì 29 maggio riaprirà al pubblico il Bioparco di Roma. L'ingresso sarà contingentato e a numero chiuso. Il parco sarà aperto dalle 9 e 30 alle 17, con ultimo ingresso alle 16, ma non sarà possibile accedere alle aree al chiuso, incluso il rettilario, per motivi di sicurezza. Il costo dei biglietti è stato ridotto (fino al 14 giugno) a 10 euro per gli adulti e a tre euro per bimbi sotto il metro di altezza e accompagnatori di persone disabili.

Bioparco, biglietti acquistabili solo online

I biglietti si possono acquistare esclusivamente online sul sito del Bioparco e saranno con data fissa. L'acquisto, comunque, potrà essere effettuato anche al cancello d'ingresso, ma sempre su internet e attraverso uno smartphone. Sono sospesi sconti e convenzioni e non è possibile effettuare nuovi abbonamenti. Coloro che hanno un biglietto open o che hanno un abbonamento potranno entrare al Bioparco prenotando l'accesso al numero 348.9013384 attivo tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30. Il Bioparco informa che "è necessaria la prenotazione telefonica anche per tutti i titolari di abbonamenti e biglietti open che hanno diritto alla proroga a seguito della chiusura del Bioparco compresa nel periodo 11 marzo -28 maggio 2020". All'interno si entra solo con mascherina, ad esclusione dei bimbi da zero a sei anni. All'interno ci saranno indicazioni utili per la visita e le regole per rispettare la distanza di sicurezza ed evitare ogni forma di assembramento. È infine vietato toccare vetrate e balaustre.