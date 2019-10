in foto: Foto La Presse

Aveva preso dei brutti voti a scuola e preoccupato di deludere i propri genitori, è scappato di casa. Ma gli agenti della Polizia di Stato lo hanno trovato e riaffidato alla sua famiglia, sano e salvo. Protagonista un bambino di undici anni, che è salito a bordo di un treno a Terni, in Umbria, diretto verso Roma. Momenti di paura per la mamma e il papà del piccolo, che non lo hanno più visto rientrare a casa. Spaventati che gli fosse successo qualcosa di grave, hanno dato l'allarme. Una vicenda che fortunatamente si è conclusa con il lieto fine. I genitori in apprensione si sono rivolti alle forze dell'ordine per segnalare la scomparsa del figlio, sparito improvvisamente nel nulla. Il bambino infatti, non solo si era allontanato dalla sua abitazione, ma anche dalla sua città.

I poliziotti trovano il bimbo in via Veneto

L'undicenne, arrivato nella Capitale, si trovava in strada, a piedi, lungo via Veneto, quando i poliziotti del commissariato Castro Pretorio, impegnati in servizio di vigilanza presso l'Ambasciata americana, lo hanno notato. Ad attirare la loro attenzione la sua giovane età: era solo e aveva un'aria smarrita, non sapeva dove andare. Gli agenti si sono avvicinati chiedendogli se gli servisse aiuto. Il ragazzino ha quindi spiegato ai poliziotti da dove proveniva, perché si trovava lì e che si era allontanato volontariamente dalla sua abitazione.

I genitori hanno riabbracciato il figlio con gioia

I poliziotti ascoltato il suo racconto, hanno avvisato la sala operativa della Questura di Roma, che ha confermato che i genitori del bambino ne avevano denunciato la scomparsa e lo stavano cercando. Gli agenti lo hanno portato al commissariato Trevi Campo Marzio, dove sono arrivati mamma e papà che lo hanno riabbracciato con gioia.