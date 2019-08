in foto: Immagine di repertorio

Due uomini di 28 e 32 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia Roma Parioli perché trovati in possesso di due involucri termosaldati con all'interno oltre quattro chili di marijuana. Si tratta di due cittadini senza fissa dimora e con precedenti penali, accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno notato i due uomini aggirarsi con fare sospetto nei pressi della stazione Tiburtina, guardandosi intorno come ad accertarsi di non essere seguiti. Al che, si sono incamminati verso la metropolitana di piazza Bologna. A quel punto i militari sono intervenuti bloccandoli e procedendo all'identificazione.

Fermati a stazione Tiburtina con 4 chili di marijuana, arrestati due uomini

Al momento del fermo i due uomini, cittadini nigeriani, sono apparsi molto nervosi, cosa che ha spinto i due agenti a procedere alla perquisizione degli zaini, al cui interno sono stati rinvenuti due involucri termosaldati con all'interno 4,3 chili di marijuana. Quest'ultima è stata sequestrata dai militari, mentre i due uomini sono stati accompagnati in caserma e trattenuti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. L'accusa nei loro confronti è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La Stazione Tiburtina è spesso al centro di questi casi di cronaca: negli ultimi mesi sono molte le persone che vi si dirigono con gli zaini pieni di sostanze stupefacenti e poi, approfittando della confusione, dei numerosi autobus e della metropolitana, si dirigono verso altre zone della capitale.