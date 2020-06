in foto: Stabilimento Lido Olimpo Sperlonga

Una donna è arrivata sul litorale di Sperlonga con la febbre, ma il titolare dello stabilimento l'ha rimandata a casa prima che potesse accedere alla spiaggia. La vicenda è accaduta lo scorso martedì 2 giugno al Lido Olimpo, dove una romana di passaggio in zona, da sola, voleva trascorrere una mezza giornata di relax lontano dalla Capitale, prendendo il sole e concedendosi un bagno refrigerante. Ma arrivata nel parcheggio dello stabilimento in via delle Salette, ha incontrato il parcheggiatore che prima di farle posteggiare l'auto le ha chiesto di abbassare il finestrino per misurarle la temperatura. "Per tre volte il termoscanner ha registrato 39.2 gradi, la signora aveva la febbre, le ho detto di tornare a casa e consultare un medico – ha spiegato contattato da Fanpage.it Francesco Corpolongo, il titolare dello stabilimento balneare – alla mia reazione la donna ha risposto in maniera titubante, ma ha capito e se n'è andata senza replicare. E ha chiarito: "Con il fatto che abbia avuto la febbre non vogliamo insinuare che fosse affetta da coronavirus, ma vogliamo mantenere alta l'attenzione per la salute dei nostri clienti".

Controlli anti-covid in spiaggia a Sperlonga

La stagione balneare del litorale pontino riparte, anche se in ritardo, residenti e turisti stanno tornando in spiaggia. Il titolare dello stabilimento Lido Olimpo ha spiegato le misure precauzionali messe in atto in spiaggia, per contenere i contagi di coronavirus. "I nostri ospiti vengono sottoposti a controlli già da prima di accedere, nel parcheggio, senza scendere dall'auto. Una volta accertato che non c'è febbre, viene assegnato un parcheggio. Per venire da noi è sempre necessario prenotarsi prima. Ombrelloni, lettini e sdraio sono distanziati e ai bagnanti vengono spiegate le regole che devono rispettare in spiaggia e nelle aree comuni, dove sono anche predisposte le segnaletiche da seguire".