in foto: Lago di Castel Gandolfo

Da oggi, 6 maggio 2020, sarà possibile fare sport anche in acqua: nei laghi del Lazio, infatti, sono consentite le attività sportive individuali e quindi, nello specifico, vela, canoa e lo stand up paddle (la tavola con cui si pagaia in piedi). L'importante è che le attrezzature siano personali perché le strutture di noleggio resteranno chiuse, almeno per il momento. Per effettuare questi sport la Regione Lazio consente gli spostamenti all'interno della provincia. E' consentita anche la pesca sportiva al lago, ma anche in mare e per questa attività è consentito lo spostamento tra province nell'intero ambito regionale (per consentire, per esempio, a un abitante di Rieti di raggiungere il mare). L'attività sportiva all'aria aperta è consentita (dal momento che l'ordinanza regionale firmata dal presidente Nicola Zingaretti non specifica nulla in merito) anche in acqua all'interno della propria provincia di appartenenza. Sul lago di Bracciano, per esempio, può essere praticata la vela e anche la canoa. L'attrezzatura, si specifica, deve essere privata e individuale perché i circoli velici resteranno chiusi. Potranno aprire in via straordinaria, ma solo per attività di manutenzione. Stessa situazione al lago di Castel Gandolfo: "Consentita l'attività motoria e sportiva sul lago nel rispetto delle distanze di sicurezza e sono ammessi anche gli sport acquatici individuali", spiegano i vigili urbani.

Questa l'ordinanza regionale di riferimento: