Oggi a Roma stato acceso oggi il primo segnale 5G di telefonia cellulare. Diversi gli ambiti individuati per la sperimentazione della rete mobile già dalla seconda metà del 2018: saranno individuati siti archeologici o musei in cui arricchire l'esperienza del visitatore attraverso applicazioni di realtà virtuale o aumentata; servizi legati alla sicurezza come sistemi di videosorveglianza ad altissima definizione; applicazioni sulla mobilità urbana con la possibilità di tracciare automaticamente i tragitti o dare informazioni ai viaggiatori sui mezzi pubblici. Il 5G prevede caratteristiche tecniche rilevanti: 1 gigabit al secondo simultaneamente a molti lavoratori con gli uffici posti sullo stesso piano; parecchie centinaia di migliaia di connessioni simultanee per massicce reti di sensori senza fili.

Ad accendere il primo segnale stamane è stata la sindaca Virginia Raggi con l'assessore Flavia Marzano, Andrea Lasagna technology officer di Fastweb e Riccardo Mascolo Head of strategy and business development Ericsson in Italia. "A meno di 5 mesi dal primo protocollo sul 5G siamo qui ad accenderlo. Oggi ci troviamo in un contesto che viaggia a velocità elevatissima e Roma e era rimasta un po' indietro. Abbiamo bisogno di fare passi da gigante. Questa è una tecnologia che è un vero moltiplicatore di ricavi non solo per l'azienda che investe ma per tutto l' indotto e la realtà circostante".