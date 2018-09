in foto: I tornelli installati a bordo di alcuni bus

Da lunedì prossimo, 17 settembre, sarà possibile acquistare il biglietto del bus direttamente a bordo dei mezzi Atac. Ma costerà di più: 2 euro a fronte di 1,50 euro. Il ticket potrà essere comprato solamente su quei mezzi in cui è partita la sperimentazione dei tornelli di ingresso.

La nota di Atac

"La sperimentazione del bus dotato di tornello si arricchisce di una novità. Da lunedì 17 settembre con 50 centesimi in più sarà possibile acquistare il biglietto singolo sul bus. Per l'occasione ATAC ha realizzato un titolo ad hoc con l'indicazione della maggiorazione di cinquanta centesimi motivata dalla vendita a bordo. La sperimentazione del bus con tornello a bordo serve ad ATAC a testare l'efficacia di questa soluzione e raccogliere informazioni per valutarne l'utilità, anche relativamente al contrasto dell'evasione tariffaria", comunica Atac in una nota. Per il momento le linee interessata dalla sperimentazione dei tornelli di ingresso a bordo sono la 669, la 62 la 51 e la 310.