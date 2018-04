in foto: Fabrizio Frizzi, morto il 26 marzo 2018 a Roma

Una serata all'insegna dello sport per ricordare Fabrizio Frizzi, morto prematuramente lo scorso 26 marzo. Prevista questa sera al palazzetto dello sport di viale Tiziano a Roma una partita di basket organizzata dalla Nazionale Basket Artisti in collaborazione con Eurobasket Roma e il patrocinio di Roma Capitale in onore del presentatore scomparso. Da Massimo Giletti a Flavio Insinna, tanti artisti scenderanno in campo per ricordare il conduttore Rai. Presenti all'evento anche il fratello di Fabrizio, Fabio Frizzi, che capitanerà la compagine della Basketartisti Unicusano e Valeria Favorito, la ragazza cui fu donato il midollo dallo stesso Frizzi anni fa. Prima dell'inizio della partita verrà ritirata la maglia numero 10 della Basketartisti, quella indossata da Frizzi.

All'evento parteciperà anche l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia: “Sono molto contento di poter dare il mio piccolo contributo sportivo per la gara di questa sera in ricordo di Fabrizio Frizzi. Lo sport e il divertimento erano suoi cavalli di battaglia, vogliamo ricordarlo quindi con un momento di festa, di condivisione sportiva ed emozionale senza eguali. Vi aspettiamo numerosi al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano questa sera, tutti uniti per Frizzi”.

Il ricordo di Valeria: Fabrizio Frizzi mi salvò donandomi il midollo