in foto: Foto di repertorio

Da due giorni a Rieti, comunica la Regione Lazio, non si registrano nuovi contagi da coronavirus. In tutta la provincia sono, dati aggiornati a ieri, 276 i pazienti positivi sui 5.232 di tutto il Lazio. Anche delle province di Latina, Viterbo e Frosinone arrivano buone notizie da giorni, perché i tamponi positivi sono meno di dieci ogni giorno.

Pochi casi anche a Roma città, preoccupano le Rsa della provincia

Pochi casi positivi anche a Roma città, escludendo il cluster di Villa Fulvia, zona sud, mentre continuano a preoccupare le case di riposo in provincia di Roma, il San Raffaele di Rocca di Papa soprattutto. Nella struttura dei Castelli Romani i contagi hanno ormai superato le cento unità. Dall'ospedale San Giovanni, Roma, si informa che non si registrano casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi quattro giorni.

I dati di ieri

A ieri erano 4047 i casi positivi nella Regione Lazio. Di cui 2509 sono in isolamento domiciliare, 1342 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 196 sono ricoverati in terapia intensiva. 311 sono i pazienti deceduti e 874 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5232 casi.