in foto: Bambini alla scuola materna (Fonte: La Presse)

Da domani – mercoledì 24 ottobre – non sarà più necessario nelle scuole della Regione Lazio, presentare il certificato medico dopo cinque giorni di assenza per rientrare a scuola. L'indicazione è contenuta nella Legge sulla semplificazione, che all'articolo 68 indica nuove norme per le "certificazioni sanitarie in ambito scolastico".

Una disposizione su cui da domani, come accade in altre regione, si adeguerà anche il Lazio. I genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, saranno così esonerati dal presentare un certificato medico che assicuro lo stato di salute del bambino o del ragazzo dopo i giorni di assenza per malattia, attestandone la guarigione. La norma ammette eccezione solo in caso di misure di profilassi stabilite a livello nazionale e internazionale, o per esigenze particolari a tutela della sanità pubblica.