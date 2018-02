Un altro grave episodio di violenza contro le donne a Roma, ha portato all'arresto di un uomo di 62 anni all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. L'uomo, fermato mentre si stava per imbarcare su un volo che lo avrebbe riportato in Sardegna, era partito quella mattina da Cagliari diretto nella capitale. Una volta arrivato in città si è presentato alla porta della sua ex compagna nel quartiere Prenestino, incendiando la porta del suo appartamento. Solo tanta paura per fortuna e qualche danno, ma nessuna grave conseguenza per la donna che ha immediatamente informato le forze dell'ordine che si sono messi sulle tracce dell'uomo, dopo essersi messa in salvo grazie anche all'intervento dei vicini che hanno spento le fiamme sulla porta e sul pianerottolo.

Ascoltata dalle forze dell'ordine la vittima dell'aggressione ha raccontato della rottura con il 62enne e di come questo abbia cominciato a perseguitarla, fino a quella mattina quando si era rifiutata di aprirgli la porta e di tutta risposta l'uomo gli ha gettato una tanica di benzina sulla porta dandogli fuoco. Una volta identificato l'uomo, che non aveva nessuna intenzione di accettare la decisione della ex di mettere fine alla loro relazione, è stato condotto in carcere dovrà rispondere per i reati di incendio doloso e minacce.