È finita nei guai una cyber bulla di soli 15 anni che, al termine di un'indagine svolta dagli agenti di polizia del commissariato di Terracina, è stata destinataria di un Ammonimento da parte del Questore di Latina. La ragazzina – secondo quanto si è riuscito a verificare grazie anche alla collaborazione del preside e degli insegnanti dell'istituto che frequenta – aveva preso di mira un compagno di classe, utilizzandolo i social network.

La 15enne aveva aperto un profilo ‘fake' sui social network del compagno di classe, figendosi lui e mettendolo in ridicolo con avances sessuali e tentativi di approccio spinti. Ogni post diventava uno screenshot che veniva successivamente fatto circolare in diverse chat mettendo ulteriormente in ridicolo il coetaneo.

"Grazie alla sinergia tra Istituzioni – si legge in un nota – prevista espressamente dalla normativa che prevede la presenza in ogni Scuola dei referenti per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, nonché iniziative che i Dirigenti scolastici devono adottare in materia, in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, si è riusciti ad intervenire eliminando dalla rete internet il materiale offensivo, disattivando anche il falso profilo e riconsegnando la vera identità sociale, non solo quella telematica, al minore fatto oggetto delle vergognose condotte".