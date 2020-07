Quattro cuccioli di cane sono stati abbandonati nel centro cittadino di Fondi. Qualcuno, invece di farsi aiutare da un'associazione con le adozioni, ha lasciato i cuccioli in uno scatolone con il sole a picco e le temperature che oggi hanno superato i trenta gradi. Se qualcuno non li avesse visti e raccolti, sarebbero probabilmente andati incontro a morte certa: un passante ha però visto i cagnolini e ha chiamato il commissariato di Latina per segnalare l'abbandono. E così gli agenti si sono recati sul posto: quando se li sono trovati davanti, hanno deciso di prenderli e portarli in commissariato, dove sono stati dissetati e sfamati. I poveri piccoli, infatti, avevano fame ma erano soprattutto molto impauriti: dopo essere stati allontanati brutalmente dalla mamma, non sapevano dove si trovavano e nelle mani di chi erano. Fortunatamente però, la loro disavventura ha avuto un lieto fine.

La voce di quei poveri cagnolini abbandonati si è sparsa in poco tempo di casa in casa. Con il passare dei minuti diverse persone sapevano di quei cuccioli nerissimi abbandonati in mezzo alla strada. In poche ore, tutti i trovatelli sono stati dati in adozione: ora hanno una casa e una famiglia pronta ad amarli e a regalargli la vita che meritano. Uno di loro è stato adottato da una poliziotta dello stesso commissariato, che lo ha portato a casa con sé.

Purtroppo gli episodi di abbandono degli animali non sono rari. Soprattutto in questo periodo, con l'estate alle porte, sono tante le persone che si liberano di cani e gatti, facendoli soffrire e soprattutto mandandoli spesso a morire. E sono ancora moltissimi i cuccioli abbandonati dopo il parto della mamma: uccisi o gettati nei cassonetti, o lasciati in mezzo alla strada, a volte vengono salvati. A volte, purtroppo, non ce la fanno.