"La città di Roma esprime solidarietà e cordoglio ai familiari delle vittime e dei feriti del crollo del ponte di Genova e vicinanza alle donne e agli uomini che stanno prestando soccorso". In una lettera inviata al Sindaco di Genova, il vicesindaco di Roma Luca Bergamo, a nome dell’Amministrazione Capitolina, assicura la disponibilità di Roma Capitale a sostenere la città in questa terribile circostanza.

Grande il cuore e l'unione del popolo italiano davanti alle tragedie quando colpiscono il nostro Paese e non è certo la prima volta che si manifesta con attenzione e gesti di solidarietà. Molte città si sono già attivate nel corso delle prime ore per fare da supporto al capoluogo ligure che ha scavato tra le macerie sotto la pioggia per estrarre persone vive e morte.

L'intervento della protezione civile Lazio

Solidarietà e cordoglio anche dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che su Twitter ha pubblicato un post di vicinanza a Genova, dilaniata dal crollo di ponte Morandi e alle famiglie delle vittime morte e ferite. "Seguiamo con apprensione i drammatici fatti di Genova. Simao vicini a chi è rimasto coinvolto e ringraziamo di cuore i soccorritori". Intanto a Roma alle ore 14 il capo DPC Borrelli ha convocato il Comitato Operativo della protezione civile per coordinare interventi d'emergenza. "La Regione Lazio e le sue strutture della protezione civile sono pronte e a disposizione per offrire tutto il supporto necessario" conclude Zingaretti.