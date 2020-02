in foto: Semaforo caduto sull’Appia all’altezza del Liceo Augusto

Un semaforo è caduto intorno alle 10 e 30 di oggi, lunedì 17 febbraio, lungo via Appia Nuova, all'angolo con via Gela, proprio davanti al liceo classico Augusto. Stando a quanto si apprende, nel crollo è rimasta ferita una persona. Il passante sarebbe stato colpito a una spalla dal palo, ma le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

È il semaforo dell'attraversamento pedonale davanti al liceo Augusto

L'attraversamento pedonale, riporta il Corriere della Sera, è proprio quello che utilizzano professori e studenti del liceo Augusto per attraversare l'Appia all'ora di ingresso e all'ora di uscita della scuola. Fortunatamente il crollo si è verificato due ore dopo l'entrata dei ragazzi, altrimenti le conseguenze potevano essere ben peggiori. In ogni caso, si tratta di un attraversamento pedonale molto frequentato.