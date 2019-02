Crolla un costone a Colleferro, sgomberate tre palazzine. I vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti nel comune di Colleferro, a sud della Capitale, in via dell'Artigianato, dove si è verificato uno smottamento di un costone composto da materiale di riporto e pozzolana (come si vede nella foto diffusa dai pompieri).

Colleferro, sgomberati 23 appartamenti

Stando a quanto si apprende, nessuna persona risulta feriti. Risultano interessati dallo smottamento alcuni mezzi parcheggiati in un piazzale e tre palazzine composte da 23 appartamenti in totale e che sono state sgomberate a scopo cautelativo. Il sindaco di Colleferro si sarebbe attivato per offrire una sistemazione provvisoria alle famiglie coinvolte nello sgombero. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e una squadra di tecnici del Comune, che stanno effettuando indagini su quanto accaduto, per accertare le cause e verificare eventuali rischi per le palazzine sgomberate. Il crollo del costone è avvenuto intorno alle 16 e 45 di oggi pomeriggio, domenica 3 febbraio 2019.