in foto: Cristofer Gabriel Bonini scomparso da Valentano

Sono giorni di apprensione per la famiglia di Cristofer Gabriel Bonini scomparso da Valentano, piccolo centro in provincia di Viterbo. Il ventinovenne è uscito di casa con l'auto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso 27 febbraio dicendo che avrebbe raggiunto i suoi amici per trascorrere la serata insieme, ma i suoi cari non l'hanno più visto rientrare. A denunciare la sua scomparsa la madre, che si è rivolta in caserma. Ai carabinieri ha raccontato di non avere più notizie del figlio e di essere in apprensione per la sua assenza immotivata da casa.

I militari hanno fatto scattare le ricerche e indagano per ricostruire i suoi ultimi spostamenti, raccogliendo in formazioni dai testimoni e passando al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel paese controllando le registrazioni, per verificare se lo abbiano immortalato. Cristofer lavora come parrucchiere con esperienze a Roma e Milano ed è molto conosciuto in paese. Chiunque lo abbia visto contatti i carabinieri. La madre ha lanciato un appello agli utenti: "Sono preoccupata per lui, aiutatemi a ritrovarlo".