Cristina Fiaschetti, 64 anni, è scomparsa il 24 giugno scorso da Rebibbia. Da quel giorno i famigliari non sanno più nulla di lei. A dare la notizia, il programma televisivo "Chi l'ha Visto?". La donna residente nel IV municipio di Roma, era uscita domenica mattina, intorno alle ore 10, con la sua automobile.Non aveva con se né telefono né documenti, che sono stati ritrovati all'interno dell'abitacolo del veicolo. I famigliari hanno denunciato la scomparsa della donna alle forze dell'ordine e hanno lanciato un appello rivolto a chiunque l'abbia vista.

Cristina Fiaschetti scomparsa da Rebibbia

Cristina Fiaschetti è alta 1,65, ha occhi e capelli castani e porta occhiali da vista dalla montatura scura. Al momento della scomparsa indossava una maglietta nera, pantaloni e scarpe nere. Portava con se una borsetta a tracolla. Sul viso ha un segno distintivo, un neo sul labbro sinistro e un leggero strabismo. La donna era uscita di casa dicendo che sarebbe andata a passeggio a un mercatino domenicale su via Palmiro Togliatti, ma lì non è arrivata ed è scattato l'allarme. L'automobile, una Fiat 126 di colore blu, sulla quale si trovava a bordo l'ultima mattina in cui è stata vista, è stata ritrovata parcheggiata in via Tiburtina, vicino alla metro Rebibbia. Casalinga, vive insieme al marito.

L'appello dei familiari

La famiglia e le forze dell'ordine la stanno cercando. Chiunque abbia visto o abbia informazioni su Cristina Fiaschetti può contattare il Numero Unico per le Emergenze 112 o la figlia, Federica Di Ferdinando: 349-0849981.