La prova dello stupro che ha commesso è tutta nel dna, dice il giudice alla lettura della sentenza. Accusato di aver violentato, picchiato e derubato una clochard tedesca a Villa Borghese a Roma, Cristi Popa, romeno di 25 anni, è stato condannato a dieci anni di carcere. Il fatto è stato commesso lo scorso 18 settembre a Roma. Decisiva per i giudici, come detto, è stata la prova del dna. Cristi Popa è accusato anche di aver aggredito altre tre donne, sempre a Roma, e di aver commesso una rapina violenta a Monterotondo il 3 ottobre scorso. Per questo si trova già in carcere con l'accusa di sequestro di persona, violenza sessuale, rapina, lesioni e ricettazione.

Lo stupro della clochard tedesca a Villa Borghese

Lo scorso 17 settembre una clochard tedesca di 57 anni è stata violentata da Cristi Popa a Villa Borghese. Il 25enne le aveva messo un fazzoletto in bocca per impedirle di urlare e aveva annodato caviglie e polsi a un palo per farla rimanere immobile. L'aveva completamente spogliata. A dare l'allarme, intorno all'una di notte, fu un tassista che stava percorrendo viale Washington. Ha visto la signora legata a un palo e ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine.

Stesso modus operandi è stato utilizzato dal 25enne nella rapina ad altre tre donne, prostitute trovate in strada in via Salaria. Come nel caso della clochard, le donne vennero rapinate e poi legate mani e polsi a un palo. La prova del dna ha permesso agli investigatori di attribuire al giovane romeno anche la violenza commessa a settembre a villa Borghese.