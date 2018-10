in foto: Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente.

No al commissariamento e stop all'impianto termovalorizzatore di Colleferro. Questi, in estrema sintesi, i punti sottolineati dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa al termine di un incontro con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, tenuto quest'oggi alle quattordici e che aveva come argomento principale proprio la crisi rifiuti che riguarda Roma all'indomani della chiusura della discarica di Malagrotta.

Il ministro Costa ha confermato che non c'è alcuna intenzione, da parte del proprio ministero, di proporre il commissariamento, ma che invece si sta cercando una soluzione politica della vicenda, proprio perché il commissariamento "è un fallimento di qualcosa e di qualcuno". Ma non solo: per quanto riguarda l'ipotesi di un termovalorizzatore a Colleferro, si lavorerà in altre direzioni, superando così il problema legato all'incenerimento dei rifiuti. Il Governatore della Regione Lazio ha quindi illustrato al ministro Costa un'ipotesi alternativa, ritenuta "molto positiva ed innovativa". Ipotesi che lo stesso Costa ha spiegato di gradire e che proprio attraverso quest'ultima, il percorso che sta portando a trovare soluzioni condivise "si sta sempre più avvicinando".