in foto: Virginia Raggi, Monica Lozzi

Elisa Zitoli, la presidente del consiglio municipale del VII Municipio, ha rassegnato le sue dimissioni. "Dopo il III, l’VIII, l’XI e il IV Municipio, anche in VII è crisi tra la presidente Lozzi e la sua maggioranza – scrive in una nota il gruppo municipale Pd e il consigliere capitolino Giulio Bugarini – Ad un anno dalle elezioni la Presidente del Consiglio Elisa Zitoli ha infatti improvvisamente e presentato le sue dimissioni, bloccando di conseguenza l’attività istituzionale. Un segnale che sancisce la crisi del M5S anche in VII municipio, dopo gli attacchi di queste settimane tra la Presidente Lozzi e la Sindaca Raggi".

Lozzi contro Raggi: "Dalla sindaca bullismo istituzionale"

Negli scorsi giorni Monica Lozzi aveva criticato duramente la sindaca Virginia Raggi accusandola di ‘bullismo istituzionale' dopo la nomina di Roberta Della Casa come delegata della sindaca alla guida del Municipio IV. "In questi quattro anni non c'è mai stata condivisione su nulla, non abbiamo mai avuto la possibilità di sederci a discutere, non solo con la Sindaca ma anche con altri livelli del Movimento per discutere della nostra città – denuncia Lozzi – Coinvolgere i presidenti di municipio e i consiglieri significa anche avere una visione del territorio". Oggi però,si apre quella che sembra essere una crisi anche nel Municipio VII tra maggioranza a cinque stelle e la sua presidente. Al momento né la minisindaca Monica Lozzi né l'ex presidente del consiglio municipale Zitoli hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo, né sono ancora noti i motivi che hanno spinto Zitoli a lasciare la sua carica.