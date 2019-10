Roma capitale della droga. In città sono state presentate, nel 2018, una media di 117 denunce ogni 100mila abitanti per un totale di 5.105 reati registrati in tema di produzione, traffico e spaccio di stupefacenti. Questi i dati riportati nella mappa della criminalità italiana realizzata dal Sole 24 Ore facendo riferimento a dati 2018 del ministro dell'Interno. Quella sulla droga è l'unica classifica in cui Roma è in testa e precede Genova e Macerata. Complessivamente la Capitale è al sesto posto dell'indice della criminalità dietro Torino, Bologna, Firenze, Rimini e Milano (al primo posto). Da registrare, però, un incremento nel numero delle denunce a Roma del 10 per cento rispetto al 2017.

Indice criminalità in Italia, le altre classifiche

Per quanto riguarda le altre classifiche Roma è al 55esimo posto per gli omicidi volontari con 18 casi registrati nel 2018, un numero che è inferiore solo ai 21 di Napoli in termini assoluti, ma che è relativamente basso in termini di rapporto con la popolazione totale. Roma è prima nella classifica dei tentati omicidi, 101 nel 2018, ma anche in questo caso il tasso in relazione al numero degli abitanti fa scendere la Capitale al 23esimo posto. Settimo posto sia per quanto riguarda i furti con destrezza, che i furti con strappo, con Milano in testa alla prima classifica e Napoli in testa alla seconda. Buono il punteggio per quanto riguarda i furti in abitazione, 61esimo posto. Sesto posto per la Capitale nella classifica dei furti d'auto e nelle rapine, mentre si colloca al diciassettesimo posto nel riciclaggio e nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Per quanto riguarda le altre province del Lazio, Latina è al 43esimo posto nella classifica complessiva della criminalità, Frosinone al 97esimo posto e Rieti all'82esimo posto, mentre Viterbo è al 70esimo posto.

