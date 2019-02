in foto: Cotral blocca il traffico a Marino, Roma

Traffico bloccato sulla via Maremmana a Marino, Comune dei Castelli Romani, dove questa mattina, lunedì 4 febbraio, un autobus Cotral della linea Pomezia – Albano – Ciampino è rimasto incastrato con la parte posteriore nella porzione più alta della banchina. Secondo una prima ricostruzione pare che il mezzo si sia bloccato a causa di una manovra sbagliata del conducente. L'autobus, infatti, doveva dirigersi sulla via dei Laghi verso Ciampino, invece il conducente, un uomo di mezza età, per motivi non noti, avrebbe scelto di fare un'altra strada. A bordo del Cotral c'erano degli studenti, ragazzi e bambini diretti a scuola che sono stati fatti scendere e hanno raggiunto la loro destinazione grazie a delle navette sostitutive, attivate per l'occasione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di zona.

Traffico in tilt e lunghe code a Marino

I pompieri hanno lavorato per far ripartire il mezzo, alzandolo con dei materassi gonfiabili, utilizzati in questo genere d'interventi. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione: i veicoli in transito sono rimasti bloccati e si sono registrate file di diversi chilometri. Il bus è ripartito dopo circa un'ora e la situazione sulle strade è tornata lentamente alla normalità, gestita dagli agenti che hanno regolato e agevolato il traffico. L'autista sarà interrogato dalla polizia locale per capire perché non avrebbe seguito il percorso previsto dalla linea Cotral.