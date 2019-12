in foto: Chef di bordo

Costa Crociere ha organizzato, in collaborazione con la Regione Lazio, due corsi di formazione propedeutici all'assunzione a bordo delle navi. Il primo è per cuochi di bordo e il secondo per tecnico per le luci e l'audio degli spettacoli di bordo. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 gennaio del 2020. Le posizioni sono aperte a tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati nel Lazio da almeno sei mesi, disoccupati o inoccupati iscritti al centro per l'impiego. I posti disponibili sono 36 in totale, 18 a corso.

Per iscriversi al corso per cuochi è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore Alberghiera, oppure qualifica biennale o triennale di operatore dei servizi di cucina. Invece, per la posizione di tecnico per le luci e l’audio degli spettacoli è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore. Per entrambe le posizioni è necessaria una buona conoscenza delle lingue italiana e inglese. Le selezioni sono gratuite. Gli orari delle prove scritte e orali verranno pubblicati online il 15 gennaio dalle 14: (https://career.costacrociere.it/sea/featured/2019/cuoco-di-bordo-2/; e quello per la posizione di tecnico: https://career.costacrociere.it/sea/featured/2019/entertainment-technician/).

I partecipanti dovranno eseguire test di inglese, test psicoattitudinali e un colloquio conoscitivo. I primi 18 verranno ammessi al corso. Quello per cuochi di bordo durerà 517 ore e quello per tecnici durerà 508 ore.

Assunzioni per almeno il 60 per cento tra chi supererà il corso

Costa Crociere si impegna ad assumere almeno il 60% delle persone che supereranno positivamente il percorso formativo. L'azienda informa che nelle ultime selezioni la compagnia ha offerto un contratto a circail 95 per cento dei partecipanti che hanno svolto il corso.