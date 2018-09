Un uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella serata di ieri, lunedì 24 settembre. Il 68enne, già un nome noto alle forze dell'ordine per attività criminali connesse al mondo della droga, è stato notato da una pattuglia di carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, mentre avvicinava con fare circospetto alcuni giovani in via Luigi Locatelli a Casal Bruciato. Insospettiti i militari lo hanno fermato e la loro attenzione si è subito appuntata su un pacchetto di sigarette, all'apparenza perfettamente normale.

Un controllo più approfondito ha invece permesso di scoprire come le sigarette erano state modificate, per nascondere all'interno del filtro i "pezzi" di cocaina, confezioni da mezzo grammo a un grammo pronte per essere vendute al dettaglio. Immediatamente è scattata la perquisizione nel domicilio dell'uomo che ha permesso rinvenire "in totale altri 170 g di cocaina, in parte già suddivisi in dosi inserite nelle sigarette, e circa 26.000 euro in contanti, divisi in mazzette da 1.000 euro. Sequestrati anche bilancini di precisione e altro materiale idoneo al taglio e al confezionamento della droga". Il 68enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.