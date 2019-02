I Carabinieri della Stazione di Torpignattara hanno arrestato due truffatori di 39 e 63 anni, in trasferta dalla Campania alla Capitale per cercare di raggirare anziane vittime, estorcendogli indebitamente del denaro. I due si sono presentati alla porta di una anziana signora di 81 anni asserendo di essere amici del nipote e convincendola di dover dar loro dei soldi per la vendita di un computer. Una sceneggiata con la quale riuscivano a farsi consegnare subito 140 euro e, non paghi, convincendo la signora della veridicità della loro storiella si recavano con lei allo sportello di una banca in via Gabrio Serbelloni per ritirare ulteriori 1400 euro. Ed è stata proprio la direttrice della filiale, vedendo l'anziana accompagnata da due persone che non aveva mai visto e dal fare losco, ad avvertire le forze dell'ordine. I carabinieri sono riusciti così a bloccare i due truffatori che, identificati e denunciati in caserma, sono stati trattenuti per essere sottoposti al rito per direttissimo.

Anziani e truffe: i carabinieri in tour per dare i giusti consigli

Gli anziani, soprattutto se soli, sono le vittime prescelte spesso e volentieri da truffatori che, con diversi raggiri, riescono a carpire la loro fiducia facendosi consegnare con varie scuse del denaro, o riuscendo a intrufolarsi in casa facendo sparire soldi e preziosi. Un fenomeno da tempo all'attenzione delle forze dell'ordine: "Proprio al fine di contrastare tale tipologia di reato i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, guidati dal comandante Nunzio Carbone, stanno tenendo una serie di incontri con gli anziani dei quartieri della periferia sud-est della capitale, organizzati in collaborazione con i centri di aggregazione quali parrocchie ed associazioni. L'obiettivo è promuovere il contatto e la comunicazione, rivolgendosi alle fasce deboli, fornendo loro informazioni utili per le rispettive esigenze nonché consigli su come evitare possibili truffe e raggiri da parte di malintenzionati".