Il corpo di una donna di 48 è stato trovato questa mattina nel cortile di un complesso residenziale di Arvalia, in zona Corviale. L'allarme al 112 è arrivato intorno alle 7: un residente della palazzina ha notato il cadavere della donna steso per terra, e ha chiamato subito il Numero unico delle emergenze. Il 118 è arrivato in largo Domenico Trentacoste in pochi minuti ma per la donna, purtroppo, non c'era più nulla da fare, era già morta da tempo. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe gettata dall'ottavo piano del palazzo dove abitava: inutili i soccorsi, a causa del forte schianto con il suolo è morta praticamente sul colpo. Sul posto sono arrivati anche i poliziotti del commissariato Monteverde, che indagano sull'accaduto per capire cosa sia realmente successo alla donna e come mai sia precipitata dall'ottavo piano del palazzo a Corviale.

Corviale, precipita dall'ottavo piano: morta donna di 48 anni

Non si sa perché la donna sia precipitata dall'ottavo piano, se per un tragico incidente o se per un gesto volontario. Secondo le prime informazioni, nell'appartamento della 48enne non sarebbero stati rinvenuti biglietti d'addio o qualcosa di scritto che facesse pensare al suicidio. Questo ovviamente non esclude la pista del gesto volontario: saranno però i poliziotti a determinare cosa sia accaduto e capire se la donna sia caduta in seguito a un incidente domestico o se si sia buttata. Sotto shock i residenti di largo Domenico Trentacoste, che non si sarebbero mai immaginati di trovarsi davanti agli occhi una scena del genere. A quanto si apprende, inoltre, la donna sarebbe stata da sola in casa, non c'era nessuno nell'appartamento all'ora in cui è caduta. Per ora non è noto se sia precipitata durante la notte, o poco prima delle 7, ora in cui è stato dato l'allarme.