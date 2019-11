Il corteo contro la violenza sulle donne di "Non una di meno" è pronto a riversarsi nelle strade di Roma come un fiume in piena. L'appuntamento è sabato 23 novembre a partire dalle ore 14 in piazza della Repubblica. Una mobilitazione dietro allo striscione "Contro la vostra violenza, saremo in rivolta". La manifestazione attraverserà viale Luigi Einaudi, via Cavour, Piazza Esquilino, via Liberiana, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto e arriverà a piazza San Giovanni intorno alle ore 20. Al corteo di "Non Una di Meno" attese ben 50mila persone che scenderanno in strada in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne che ricorre lunedì 25 novembre. A partecipare non solo donne, ma anche uomini e bambini.

Strade chiuse per il corteo Non Una di Meno

In concomitanza con la manifestazione alcune strade saranno chiuse al traffico per questioni di sicurezza e per agevolare il passaggio del corteo. Le chiusure riguardano piazza della Repubblica, piazza di Porta San Giovanni, viale Einaudi, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II e via Emanuele Filiberto.

Le deviazioni a tram e bus

La viabilità potrebbe subire variazioni anche per quanto riguarda il percorso e il transito dei mezzi trasporto pubblico di superficie. Le linee tranviarie potranno subire limitazioni o deviazioni: 3, 5, 8 (per le vetture in uscita e in rientrata), 14. Stesso discorso vale per le linee bus, coinvolte C2, C3, H, 16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 170, 218, 310, 360, 590, 649, 665, 714, 792 e 910.