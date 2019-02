Paura nella mattinata di oggi – domenica 8 febbraio – un grosso albero si è schiantato su corso Trieste all'altezza del liceo Giulio Cesare. Solo per caso non ci sono stati dei feriti ma solo danni materiali: l'enorme pino, cadendo al suolo, ha danneggiato la recinzione esterna dello storico istituto superiore, oltre che a una tubatura di Acea e diverse vetture posteggiate.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno chiuso la strada e sono a lavoro per rimuovere l'arbusto. "Dalle ore 11.30 circa del 9 Febbraio 2019, squadre del Comando di Roma stanno intervenendo nel Comune di Roma Corso Trieste n°62, per un albero di alto fusto (Pino Marittimo) caduto su sede stradale. Sul posto una Squadra VVF e un'Autogru VVF. Nella caduta l'albero coinvolgeva due autovetture parcheggiate, una recinzione del Liceo Giulio Cesare e un tratto della condotta idrica dell'Acea", così in una nota il Comando provinciale di Vigili del Fuoco di Roma.