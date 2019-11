in foto: Sparatoria e incidente a Corso Francia

Paura a Corso Francia a Roma Nord. Attorno alle 12.15 di oggi – domenica 10 novembre – all'incrocio con via Luigi Bodio i Falchi della Polizia di Stato si sono lanciati all'inseguimento di due ladri di Rolex in fuga a bordo di uno scooter. Gli agenti hanno esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatori. La fuga dei rapinatori è terminata contro una volante di polizia che gli sbarrava la strada, mentre tentavano di scappare con una spericolata inversione. Sul posto due ambulanze del 118 che hanno soccorso i malviventi rimasti feriti, Anche due agenti sono rimasti feriti e sono stati refertati. Inevitabili le ripercussioni al traffico per le operazioni di soccorso: chiusa la corsia laterale in direzione del centro città.

Il racconto dei cittadini: "Spari a due metri dalla mia auto"

Tante le persone in strada in quel momento su Corso Francia, tra cui il giornalista e presentatore televisivo Salvo Sottile che ha raccontato in diretti gli avvenimenti con una serie di video su Twitter. "Ho appena assistito a una sparatoria con inseguimento e speronamento della Polizia a Corso Francia Mai vista una cosa simile Sono sconvolta Qualcuno sa cosa sia successo? Io ero scioccata…spari a 2 metri dalla mia macchina..a Roma! Allucinante!", scrive Emy su Twitter. "Tornando a casa mi trovo davanti a una sparatoria, inseguimento e speronamento (polverizzazione) di auto e vetrine", scrive Tancredi, un altro utente

Salvini: "Roma nel caos, onore alle forze dell'ordine"

Sull'episodio è intervenuto anche il leader della Lega Matteo Salvini, che è tornato a parlare della capitale e dei suoi problemi: "Roma nel caos, ormai ne succedono di tutti i colori. Onore alle Forze dell'Ordine, mentre purtroppo gli altri dormono".