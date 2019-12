in foto: Immagine di repertorio

Stava correndo in ospedale per partorire con il proprio compagno, quando l'automobile sulla quale viaggiavano si ferma e non parte più lasciandoli a piedi in mezzo alla strada. L'uomo esce a controllare cosa è accaduto e si rende conto che sotto la macchina si sta allargando una pozza d'olio e non può continuare la sua corsa. È stato un parto avventuroso quello di una donna di trentaquattro anni, che con le acque rotte ha rischiato di dover dare alla luce il suo bambino all'interno dell'auto bloccata in piazza dell'Emporio, nel quartiere di Testaccio.

Soccorsa dai vigili a piazza dell'Emporio

Il papà del nascituro è riuscito a fermare una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale per chiedere aiuto. I caschi bianchi, capita l'urgenza della situazione, hanno tranquillizzato la coppia e si sono a disposizione per un epilogo positivo, offrendosi di accompagnare a sirene spiegate la donna in travaglio all'ospedale più vicino senza aspettare l'arrivo del 118.

Il parto all'ospedale Fatebenefratelli

La 34enne è arrivata così in pochi minuti al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli a bordo dell'auto di servizio dei vigili, dove è stata affidata alla cura dei medici. "Successivamente gli operanti sono poi tornati a prestare assistenza stradale al conducente dell'auto in panne, nonché padre del nascituro, per garantirgli di raggiungere la compagna in attesa del lieto evento", si legge in un comunicato della Polizia Locale che ha raccontato la storia, per fortuna a lieto fine.