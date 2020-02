in foto: Virginia Raggi e la ristoratrice Sonia, titolare di uno dei ristoranti cinesi più famosi di Roma

"Emozionata e commossa….mi ha appena chiamato la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha voluto esprimere la sua solidarietà a me ed a tutta la comunità cinese di Roma. Sindaca, grazie di cuore da parte mia e da tutta la comunità cinese di Roma". Il post su Facebook è firmato da Sonia Zhou, una delle ristoratrici cinesi più famose della Capitale. Il suo ristorante all'Esquilino è uno dei più noti e rinomati della città. Nei giorni scorsi a causa dei timori dei romani e dei turisti per il coronavirus ha lamentato una riduzione di clienti nel suo locale. "Perché avete paura dei cinesi e in particolare dei ristoranti cinesi?" Non ci sono pericoli nei ristoranti cinesi. I nostri prodotti sono tutti tracciabili. In Italia siamo al sicuro. Noi qui viviamo come voi. Venite tranquilli da noi a mangiare le nostre prelibatezze", aveva denunciato la stessa Sonia.

Sonia: "Raggi mi ha detto che verrà presto a cenare qua"

La sindaca, spiega la ristoratrice, "ha espresso la sua solidarietà a me e a tutta la comunità cinese di Roma. Sono emozionata mi ha detto che appena potrà verrà a trovarmi un giorno. Verrà a cenare qui per dimostrare che non bisogna aver paura dei ristoranti cinesi. Diversi clienti sono tornati a trovarci tra ieri e oggi per esprimerci vicinanza. Sono veramente commossa. Bisogna combattere insieme questa paura evitando che sfoci nel razzismo". Tra i vip che compaiono nelle fotografie postate su Facebook da Sonia ci sono il giornalista Corrado Formigli e l'attore Marco Marzocca.