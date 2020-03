Questa mattina l‘ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, struttura specializzata in malattie infettive e punto di riferimento per l'emergenza nuovo coronavirus ha diffuso un nuovo bollettino. In tutto sono 45 le persone ricoverate allo Spallanzani, di queste 11 le persone risultate positive, compresa la coppia cinese ormai in via di guarigione e ripresa. Si tratta dell'agente di Polizia di Stato, il cui nucleo familiare continua ad essere sottoposto a sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl competente, dell’intero nucleo familiare residente a Fiumicino, del giornalista Rai risultato positivo, del giovane allievo Vigile del Fuoco dell’87 Corso, di una donna residente a Fiuggi, di un'altra donna proveniente dalla provincia di Cremona e all'infine di una donna di Sassari.

Spallanzani: più gravi le condizioni di 2 pazienti

Nessuno dei pazienti desta al momento particolare preoccupazione, ad eccezione "di due pazienti che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio". Ad oggi lo Spallanzani ha valutato la situazione clinica di 248 pazienti, 203 dei quali sono stati dimessi.

Regione Lazio: "Nessun focolaio di coronavirus autoctono"

L'ospedale romano conferma come tutte le persone risultate positive ricoverate nella struttura sanitario "hanno un link epidemiologico diretto con le zone di contagio" del Nord Italia, ovvero hanno transitato nelle aree dove sono attivi i focolai in Veneto e Lombardia, o sono stati a diretto contatto con cittadini residenti in tali aree. L'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato ha ribadito come "non c'è alcun focolaio autoctono di coronavirus nel Lazio, né pazienti positivi residenti Roma".

Ricciardi (Oms): "Contagi Roma? Prossime due settimane fondamentali"

Anche l'organizzazione mondiale della Sanità per voce di Walter Ricciardi ha confermato che non ci sono nuovi focolai, e per quanto riguarda Roma: Vale quel che vale per tutte le altre città al di fuori delle zone rosse e gialle individuate dal recente decreto ministeriale. Queste due settimane saranno fondamentali per capire e avere la certezza che le politiche di contenimento del contagio promosse abbiano funzionato”.