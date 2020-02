Scuole chiuse nel Viterbese lunedì 24 e martedì 25 febbraio a seguito dell'emergenza sul nuovo coronavirus che si è diffuso nel Nord Italia. La chiusura riguarda gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nei Comuni di Acquapendente, Sorano e Pitigliano. Un provvedimento precauzionale a seguito dei contatti tra un'infermiera che lavora in provincia di Piacenza e i suoi familiari che vivono a Proceno e che si trovano in isolamento volontario nella propria abitazione, dove resteranno per una settimana. Una misura che, qualora risultassero positivi anch'essi ai test, servirà a circoscrivere il contagio.

Scuole chiuse ad Acquapendente, Sorano e Pitigliano

Contatti tra l'operatrice sanitaria e i parenti, che sono avvenuti nel weekend del 15 e 16 febbraio. Risultata positiva al test, la donna ha subito avvertito i famigliari e altri parenti, che appunto, si trovano ad Acquapendente, Sorano e Pitigliano. La sindaca di Proceno, Cinzia Pellegrini ha spiegato che: "Le Asl di Viterbo e della Toscana, il medico di base e il pronto soccorso di Acquapendente sono al corrente della situazione e che al momento i familiari dell'infermiera non presentano sintomi riconducibili al virus".

Scuola elementare chiusa a Tuscania

Tra le misure precauzionali messe in atto nel Viterbese, chiusa anche la scuola elementare Ildovrando Ridolfi a Tuscania, perché una delle bidelle rientrava da un evento di Carnevale che si è svolto nel Nord Italia, dove in questi giorni si è diffusa l'emergenza coronavirus. A stabilirlo, per precauzione, il sindaco Fabio Bartolacci: "La bidella è stata portata via dalla scuola dai carabinieri e condotta a casa poco dopo aver aperto la scuola e che non è entrata in contatto con bambini o personale scolastico". Ora la donna si trova in isolamento presso la propria abitazione.

Ilaria Capua: "È una pandemia, farà il giro del mondo"

Ilaria Capua ha detto a Fanpage.it che quella che riguarda il nuovo coronavirus "è una pandemia e farà il giro del mondo". La virologa italiana di fama mondiale ne è convinta: “Questa epidemia ci costerà tantissimo”. Ora, sottolinea, "è necessario rispettare le regole diramate dalle istituzioni e dagli enti preposti". Il problema vero di questa malattia – spiega Capua – si presenterebbe qualora si infettino tantissime persone contemporaneamente. Cosa che bloccherebbe i servizi, intaserebbe gli ospedali e darebbe un grosso colpo alla produttività del Paese".