Sono 193 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio. Tre persone, tra cui un ragazzo di 35 anni che non aveva patologie pregresse, sono decedute a causa del COVID-19. I guariti, invece, sono 158. Attualmente sono 1272 i contagi nel Lazio, di cui 671 ricoverati in ospedale e 79 nei reparti di terapia intensiva perché necessitano di supporto respiratorio. 522 si trovano in isolamento domiciliare. 53 persone sono decedute e 58 sono guarite. Secondo quanto riportato dall'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato, il picco dei casi è atteso per la prossima settimana: per questo sono stati creati interi reparti dedicati alla cura del COVID-19 e sono stati aumentati i posti letto in terapia intensiva. Insieme all'ospedale Gemelli è stata invece avviata la sperimentazione per il test rapido: i primi risultati sono attesi in settimana. Se l'esito sarà positivo, il test sarà effettuato subito sul personale sanitario in servizio.

La situazione Asl per Asl

Asl Roma 1: 18 nuovi casi positivi, si sta attrezzando il padiglione D dell'ospedale San Filippo Neri, che ospiterà 40 posti per malati di COVID. Saranno pronti il 28 marzo.

Asl Roma 2: 18 nuovi casi positivi, isolata la Casa di Riposo Giovanni XXIII che ospita 66 anziani. Le suore che lavorano all'ospedale Vannini sono risultate negative al tampone. Da domani disponibili ulteriori posti letto (per un totale così di 62) all'ospedale Sandro Pertini.

Asl Roma 3: 14 nuovi casi positivi, al Grassi si sta lavorando per ottenere 38 posti letto in più. Disponibili al CPO 14 posti per pazienti positivi in isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 44 nuovi casi positivi, la maggior parte alla RSA Madonna di Civitavecchia, che è stata isolata. L'Asl Roma 4 sta provvedendo per garantire la sorveglianza, il monitoraggio dei casi e la sicurezza degli operatori sanitari.

Asl Roma 5: 19 nuovi casi positivi, dal 28 marzo saranno disponibili 14 nuovi posti di terapia intensiva. Al Nomentana Hospital sono stati registrati 18 casi positiva, il personale è stato messo in isolamento.

Asl Roma 6: 22 nuovi casi positivi. L'istituto religioso di Grottaferrata è ancora in isolamento. Operativi 20 dei 60 posti previsti in pneumologia COVID all'Ospedale dei Castelli.

Asl di Latina: 20 nuovi casi positivi, deceduto paziente 1 di Fondi. Si tratta di un 81enne con pluripatologie pregresse. Da domani ci saranno 12 posti in più nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Gaeta.