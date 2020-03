Consulenze telefoniche online per bambini e famiglie al Bambino Gesù di Roma. L'ospedale pediatrico ha potenziato i servizi a distanza destinati ai piccoli pazienti, misure necessarie prese a seguito dell'emergenza corornavirus, che limita gli spostamenti dei cittadini ai soli necessari. Sospese le attività ambulatoriali non urgenti come disposto dalla Regione Lazio, pediatri, neonatologi, allergologi, nutrizionisti e psicologi sono a disposizione per consulti telefonici (al numero 06 6859 2088) o via web, per dare informazioni e suggerimenti alle famiglie e per verificare che non vengano trascurate terapie, ignorati segnali di altre patologie. "State a casa con i vostri bambini, ma non rimandate i controlli in Ospedale quando sono urgenti o importanti per altre patologie" è l’appello della presidente Mariella Enoc. Sono state potenziate, in particolare, le attività di telemedicina e telemonitoraggio per bambini e ragazzi seguiti dagli specialisti di Aritmologia, Fibrosi Cistica, Diabetologia e Broncopneumologia.

Come contattare i pediatri del Bambino Gesù

I genitori potranno contattare i pediatri e gli altri specialisti al numero 06 6859 2088, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 19. Al telefono verranno raccolte e valutate tutte le informazioni, per mettere a disposizione del piccolo paziente il tipo di assistenza necessario e in caso di necessità, è a disposizione l’ambulatorio dedicato in ospedale. Le mamme che stanno per partorire o in fase di allattamento al seno, possono contattare il numero 06 6859 2273 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 14.

Bambino Gesù, consulenze per bambini allergici

Per i bambini allergici ai pollini, alimenti o farmaci, è attivo lo 06 6859 2296, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 16. Per informazioni sui temi dell’alimentazione nel periodo in cui si è costretti a stare in casa, è possibile iscriversi al gruppo Facebook “miofigliononmangia” o inviare un’email a miofigliononmangia@opbg.net. Esperti nutrizionisti del Bambino Gesù dialogheranno con genitori e bambini, attraverso suggerimenti, giochi, ricette da preparare insieme.

Psicologi per bambini e famiglie

L'ospedale Bambino Gesù mette a disposizione delle famiglie anche un team di psicologi per un servizio a distanza via telefono e Skype. Dopo un primo colloquio conoscitivo, sarà possibile fare videochiamate di supporto psicologico a bambini e genitori che vivono uno stress emotivo perché chiusi in casa. Il numero da contattare è lo 06 6859 7046, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.