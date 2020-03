in foto: Coronavirus

Un uomo di 81 anni risultato positivo al coronavirus è morto a Roma: l'uomo aveva pluripatologie pre-esistenti, e si trovava ricoverato al Policlinico di Tor Vergata. Avviata una indagine epidemiologica. L'annuncio del decesso è arrivato da Salute Lazio, il portale Facebook gestito dall'Assessorato alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.

Nella giornata di oggi,i positivi al coronavirus nel Lazio risultano essere 81, di cui 77 nel territorio di Roma, 6 nella provincia di Latina, 2 in quella di Frosinone e 2 in quella di Viterbo. Tra questi 81 contagiati, 26 sono in regime di isolamento domiciliari, 47 ricoverati con sintomi ed 8 in terapia intensiva. A questi, si aggiungono anche 3 persone guarite e dimesse dagli ospedali, con 3 decessi. In totale, il numero di contagiati complessivi è di 87, su 1929 tamponi eseguiti finora in tutta la Regione. Nel caso del decesso di quest'oggi, sono stati comunque annunciati ulteriori indagini epidemiologiche, per capire l'esatta causa della sua morte, viste anche le sue precedenti pluripatologie e l'età avanzata.