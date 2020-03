in foto: Francesco Vaia, Istituto Spallanzani

All'ospedale Spallanzani sono ricoverati ad oggi 56 pazienti e 20 sono i pazienti positivi al nuovo coronavirus (22 compresi i due turisti cinesi, ma sono ormai negativi). Tutte le persone ricoverate non destano preoccupazione, ad eccezione di tre pazienti che hanno una polmonite interstiziale bilaterale, in terapia antivirale e che necessitano aiuto respiratorio. Tutti i pazienti hanno link epidemiologici. Oggi 22 pazienti saranno dimessi, negativi ai test o che non richiedono ospedalizzazione. Questi i dati comunicati dall'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani nel bollettino odierno.

"Serena tranquillità, siamo in condizione di accogliere e di guarire"

"La popolazione sta dimostrando molta maturità, gli ospedali non sono assaliti. Lo Spallanzani si sta organizzando per aumentare i posti letto e i posti in terapia intensiva, ma al momento c'è serena tranquillità Siamo in condizione di accogliere e di guarire", ha dichiarato Francesco Vaia, direttore dell'Istituto Spallanzani.

Coronavirus, il testo integrale del bollettino Spallanzani del 4 marzo

Il bollettino dello Spallanzani del 4 marzo: