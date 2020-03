In questi giorni molto difficili per la città di Roma, c'è chi ha deciso di mettersi al servizio delle persone anziane, immunodepresse o con patologie che per evitare di contrarre il coronavirus non possono uscire di casa. In tanti palazzi della capitale e sui muri della città sono iniziati a comparire dei volantini: "Se non te la senti di uscire di casa, se sei anziano o hai problemi di salute, rimani a casa! La spesa e le medicine te le consegniamo noi a domicilio". A mobilitarsi in questa corsa alla solidarietà non è solo la Croce rossa italiana, ma anche le singole persone, le associazioni e gli spazi sociali, che hanno creato gruppi d'intervento per aiutare i più fragili. E per rassicurare tutti, spiegano che farmaci e spesa saranno consegnati rispettando le misure di sicurezza del Dpcm emanate dal Governo Conte, ossia utilizzando guanti, mascherine e mantenendo la distanza interpersonale di un metro.

San Lorenzo, San Basilio, Tufello, Tiburtina, Casal Bruciato, San Giovanni: le iniziative stanno nascendo in questi quartieri e continuano a fioccare in tutta Roma, dove dai balconi sono stati calati striscioni con arcobaleni e la scritta "Andrà tutto bene". Queste iniziative spontanee sono state commentate positivamente anche dalla sindaca Virginia Raggi, che ha dichiarato: "Roma è una città generosa e solidale. In molti quartieri le persone si aiutano l’una con l’altra e aiutano i più deboli. La nostra città è una grande comunità e lo sta dimostrando. Continuate a farlo: offrite il vostro sostegno all’amico in difficoltà, proponete al vicino di fare la spesa anche per lui in modo da limitare i suoi spostamenti".

A supportare le persone anziane, immunodepresse e che preferiscono non uscire di casa, anche la Croce rossa italiana. Per richiedere il servizio basta chiamare il numero verde 800 06 55 10, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Gli operatori, riconoscibili dalle uniforme, consegneranno gratuitamente spesa e farmaci, anticipando i soldi per l'acquisto. Il denaro sarà restituito dopo, al momento della consegna.