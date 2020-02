in foto: Il maestro Tan Dun

A causa del blocco aereo tra Italia e Cina, conseguenza della diffusione del coronavirus 2019-nCoV, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha rinviato il concerto diretto dal maestro cinese Tan Dun in programma all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Spostato a data da destinarsi, nelle stesse date è stato programmato un altro concerto. Il 62enne maestro cinese avrebbe dovuto dirigere l' Orchestra, il coro e il coro di voci bianche dell' Accademia Nazionale nell'anteprima italiana della sua opera The Buddha Passion. Insieme a lui sul palco sarebbero dovuti salire Sen Guo (soprano), Kang Wang (tenore), Shenyang (baritono), Huiling Zhu (mezzosoprano), Zerenyangjin (voce femminile), Hasibagen (voce maschile) e Yining Chen (danzatrice e pipa).

Il maestro Tan Dun è noto soprattutto per aver composto le colonne sonore dei film The Banquet, Hero e soprattutto La tigre e il dragone, pellicola con cui ha vinto un Grammy e un Oscar. Ha composto anche la colonna sonora delle cerimonie di premiazione delle Olimpiadi di Pechino 2008 e la musica, su incarico di Google, per celebrare la fusione dell'azienda con YouTube. Nel 2017 ha vinto anche il Leone d'Oro alla carriera a Venezia.

Voli dedicati per rimpatriare cinesi e italiani

I collegamenti aerei con la Cina sono tuttora sospesi, ma per rimpatriare i cittadini cinesi attualmente in Italia e i nostri connazionali ancora nel Paese asiatico saranno organizzati voli speciali. In particolare i 67 italiani che rientreranno da Wuhan verranno trasferiti nel Centro olimpico della ‘città militare' della Cecchignola, a Roma. L'arrivo del volo è previsto per lunedì mattina.