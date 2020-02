in foto: Le operazioni di sanificazioni a bordo dei mezzi Atac

In queste ore Atac sta procedendo a sanificare tutti i mezzi pubblici come prevenzione alla diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Virginia Raggi ha informato che sono stati effettuati "interventi specifici su circa 1.500 bus, tram e filobus che escono quotidianamente dalle nostre rimesse, su 110 treni della flotta e in 120 stazioni della metropolitana". Per scongiurare i rischi del contagio, ha aggiunto la sindaca di Roma, "continuiamo a fare prevenzione e invitiamo tutti a rispettare le norme di igiene".

Atac: "Sanificati 500mila metri quadri di superfici"

In totale, spiega Atac, sono stati sanificati circa 500mila metri quadri di superfici e 700 tornelli di accesso. L'azienda, si legge ancora su Facebook, "sta procedendo all'attuazione anche delle altre misure previste per la prevenzione della diffusione di Covid-19, attraverso la distribuzione di soluzioni gel igienizzanti lavamani a tutto il personale a contatto con il pubblico, l'affissione a bordo di tutti i mezzi del decalogo del ministero della Salute sui "Dieci comportamenti da seguire" e la diffusione di un filmato informativo nelle stazioni, treni e bus dotati di monitor".