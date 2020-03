Stop alle lezioni ma proseguono le sessioni di laurea e gli esami in calendario. Così le università di Roma La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre hanno recepito le indicazioni arrivate ieri dal Governo, con la disposizione della chiusura degli atenei e delle scuole di ogni ordine e grado. Esami e sessioni di laurea si dovranno però tenere nel rispetto delle indicazioni per limitare il contagio del nuovo coronavirus: studenti e docenti si dovranno sedere ad almeno un metro, e durante le lauree non si potranno tenere i consueti festeggiamenti con amici e parenti che affollano aule e corridoi. Rimangono aperti invece laboratori didattici e biblioteche. Aperti anche gli uffici di segretaria e didattici.

"La sospensione riguarda le lezioni e le esercitazioni dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, dei master, dei corsi di formazione e alta formazione. – ha comunicato l'Università La Sapienza a tutti gli iscritti – Le lezioni sospese potranno essere recuperate anche con prolungamento della durata del corso o attraverso modalità telematiche. I docenti responsabili dei corsi di studio potranno organizzare tali modalità con il sostegno dell'Ateneo e comunicarle agli studenti. Gli esami di profitto e gli esami di laurea si potranno svolgere rispettando le norme precauzionali previste per evitare il contagio".



"Gli appelli d’esame e gli esami finali di dottorato già programmati potranno svolgersi a condizione che vengano rispettate le misure relative alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro", specificano sul sito dell‘Università di Tor Vergata, che precisa come "con successiva nota verranno comunicate le modalità con cui potranno essere svolte le prove finali nel rispetto delle misure igienico sanitarie disposte dal Ministero della Salute".

Sul sito dell'Università di Roma Tre indicazioni analoghe, con "la sospensione delle attività di didattica frontale presso tutti i corsi di studio dell’Ateneo (corsi di laurea e di laurea magistrale, di dottorato, master e altri corsi post lauream) da domani, 5 marzo, fino al giorno15 marzo 2020", mentre "è confermato il regolare svolgimento delle sedute di esame finale per il conseguimento del titolo di studio". Confermato anche il ricevimento degli studenti da parte dei professori.