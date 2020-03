in foto: Coronavirus

Nel Lazio, dati aggiornati al'11 marzo 2020, il numero totale dei casi accertati di coronavirus è 150, tra i quali 125 positivi. Questo il bilancio del bollettino diffuso oggi dalla Protezione Civile e dalla Regione Lazio. Secondo la grafica diffusa da Salute Lazio ad oggi i ricoverati non in terapia intensiva sono 67, mentre sono 18 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 56 persone, tra cui il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. I pazienti clinicamente guariti, in attesa che i risultati dei due test consecutivi siano negativi sono 16, mentre sono 3 i guariti. Nel pomeriggio di oggi, l'Organizzazione mondiale per la Sanità ha dichiarato lo Stato di pandemia.

in foto: Il bollettino della protezione civile dell’11 marzo 2020

Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti della protezione civile

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha reso noto il bilancio dell'emergenza Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 11 marzo. "1045 guariti, per cui ce ne sono 41 più di ieri, i contagiati sono 10590, per un totale di 12462 mentre i deceduti sono 827 (più 196 rispetto a ieri)". Borrelli ha sottolineato che "avevamo detto che i dati della Lombardia erano parziali e oggi abbiamo numeri che fanno sì che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realtà la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi". Nello specifico, tra i malati di coronavirus in più conteggiati oggi, circa 600 sono persone della Lombardia di cui ieri non erano disponibili i dati. "Ieri l'aumento dei malati era stato di 529 (pari al 6,6% sul giorno precedente), mentre oggi l'aumento è di 2.076 contagiati che complessivamente porta un incremento del 24,3% sulle 24 ore".