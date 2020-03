in foto: Coronavirus

Nel Lazio, dati aggiornati al 10 marzo 2020, il numero dei contagi (cioè il numero dei casi positivi al nuovo coronavirus) è salito a 116. Questo il bilancio del bollettino diffuso oggi dalla Protezione Civile e dalla Regione Lazio. Secondo la grafica diffusa da Salute Lazio i ricoverati non in terapia intensiva sono 50, mentre sono 15 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 42 persone, tra cui il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e i pazienti guariti sono 3. I pazienti dimessi, stando ai dati riportati sul sito della Protezione civile, sono 11 in totale. I pazienti attualmente positivi sono 99.

in foto: I contagi nel Lazio aggiornati al 10 marzo

I contagi da coronavirus nel Lazio provincia per provincia

Roma 76

Frosinone 6

Viterbo 5

Rieti 1

Latina 11

Fuori regione Lazio 17

Oggi i medici dell'Istituto Spallanzani hanno dichiarato, nel consueto bollettino giornaliero, che "I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus sono 283". I pazienti che il bollettino della Protezione civile indica come guariti o in fase di dimissioni dovrebbero essere (oltre ai due turisti cinesi e al ricercatore, guariti) alcuni dei 14 "pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola". Nel bollettino dello Spallanzani sis segnalava anche che, "a fronte di un potenziamento della ricettività potenziale dell’Istituto, i ricoveri ad oggi risultano in lieve flessione mentre aumenta la capacità di dimissione e gestione a domicilio grazie alla collaborazione delle strutture territoriali delle Asl ed alla Sanità Militare".