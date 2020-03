in foto: La foto del locale di Ponte Milvio postata dall’assessore D’Amato

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio se la prende con chi, sabato sera, ha deciso di passarla come se nulla fosse assiepato in un bar di Ponte Milvio: "Nun se po' fa! Bisogna evitare assembramenti di massa e capire che per battere Covid 19 è necessario senso di responsabilità da parte di tutti". Alessio D'Amato sui social chiarisce così, in romanesco, quello che poi sta diventando più chiaro di ora in ora: la normalità è interrotta anche a Roma e nel Lazio e bisogna in ogni modo evitare assembramenti.

Regione Lazio ai sindaci: "Evitare assembramenti"

Intanto il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori ha lanciato un appello ai primi cittadini, per fare in modo che si adoperino per evitare che i cittadini si ritrovino in luoghi pubblici dove non sia strettamente necessario: "Faccio un appello ai sindaci del Lazio perché valutino l'assunzione di provvedimenti con cui impedire assembramenti nei luoghi pubblici nei rispettivi Comuni. Usiamo la testa".

Il numero dei contagi nel Lazio: contagi salgono a 84

Crescono i contagi anche a Roma e nelle altre province del Lazio, mentre le misure di contenimento si fanno sempre più stringenti con la nuova ordinanza regionale che chiude centri benessere e palestre, imponendo anche l'isolamento domiciliare a chi rientra dalle zone rosse. L'ultimo bollettino della Regione Lazio parlando di 84 casi positivi al nuovo coronavirus, Di questi 26 persone sono in isolamento domiciliare, 47 sono ricoverati non in terapia intensiva e 8 sono ricoverati in terapia intensiva, all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma.